ايران تعلن استعدادها لتطوير التعاون مع الصين في مجال الطاقة المتجددة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح وزير الطاقة الايراني انه خلال رحلته إلى الصين أجرى مفاوضات مع شركات هذا البلد لتطوير التعاون في مجال الطاقة المتجددة.

وأشار عباس علي آبادي اليوم على هامش معرض الكهرباء الدولي الـ24 بين مجموعة من الصحفيين إلى تفاصيل رحلته إلى الصين وقال:"لم اقم بزيارة هذه البلد لإبرام عقد، بل كان الغرض منها المشاركة في القمة".

وتابع وزير الطاقة: "أوضحنا وجهة نظرنا في مجال الطاقة المتجددة، وأعلنا عن ترحيبنا بالاستثمار الاجنبي داخل البلاد".

وأضاف: "أجرينا مفاوضات مع العديد من الشركات التي ننتظرها لتعلن عن عرضها لنا، ومن الطبيعي أن نتعاون معها على أساس الربح للجانبين".

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