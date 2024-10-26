تركيا تدين بأشد العبارات الاعتداء الإسرائيلي على إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاء ذلك في بيان للخارجية التركية، السبت، تعليقا على الهجوم الذي نفذته إسرائيل ضد أهداف عسكرية في إيران.

وذكر البيان أن "إسرائيل التي ترتكب إبادة جماعية في غزة، وتستعد لضم الضفة الغربية وتقتل المدنيين يوميا في لبنان، تدفع منطقتنا إلى حافة حرب أكبر".

وأضاف أن "وضع حد للإرهاب الذي تمارسه إسرائيل في المنطقة، بات مهمة تاريخية على صعيد إرساء الأمن والسلم الدوليين".

وطالب المجتمع الدولي "بالتحرك في أسرع وقت ممكن، لفرض القانون وإيقاف حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو".

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