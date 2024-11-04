تركيا تحذّر من أي مغامرة صهيونية ضد إيران

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن وكالة تاس، فقد حذر وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، من أن الكيان الصهيوني قد يزيد من خطواته العدائية في المنطقة بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة، مما يزيد من خطر امتداد الصراع إلى دول أخرى.

قال هاكان فيدان: "الهدف الرئيسي لإسرائيل هو تهجير الشعب الفلسطيني بالقوة من غزة إلى مصر، ومن الضفة الغربية إلى الأردن. مثل هذا السيناريو سيزيد من عدم الاستقرار في المنطقة. وقد لا تقتصر ردود فعل إسرائيل العسكرية على ما بعد الانتخابات الأمريكية."

وأضاف فيدان: " نتنياهو قد يتخذ خطوات للقضاء على القدرات النووية لإيران. إذا حدث ذلك، فسيزداد خطر انتشار الصراع إلى دول أخرى."

وأوضح فيدان أن الكيان الصهيوني لا يزال يضع شروطًا في محادثاته مع حركة حماس الفلسطينية.

وأشار وزير الخارجية التركي إلى أن هذا يوضح أن تل أبيب تستغل المفاوضات لكسب الوقت لتحقيق أهدافها العسكرية. ... وفي لقائنا الأخير مع قيادات حماس، تباحثنا حول الوضع الميداني وإمكانية التوصل إلى وقف إطلاق النار، وكذلك الحاجة إلى تقديم مساعدات إنسانية.

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