البحرين تدين العدوان الصهيوني على ايران

وافادت وكالة مهر للأنباء، ان الخارجية البحريبنية أدانت في بيان لها اليوم، العدوان الصهيوني الذي تعرضت له إيران، معربة عن قلقها العميق إزاء استمرار تصاعد التوترات في المنطقة .

وجددت وزارة الخارجية البحرينية ، دعوة المنامة للمجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته بشأن الوقف الفوري والشامل والدائم لإطلاق النار في المنطقة، مطالبة من جميع الأطراف ضبط النفس وإعطاء الأولوية لخفض التصعيد للحيلولة دون اتساع رقعة الحرب والصراع، وضرورة إحياء مفاوضات السلام، لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليميين، والحفاظ على حقوق شعوب المنطقة كافة في العيش الكريم بأمان وسلام وازدهار .