النائب الاول للرئيس الايراني يقدم التعازي باستشهاد السنوار

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان النائب الأول للرئيس للايراني إلى مكتب حماس في طهران لتقديم التعازي باستشهاد يحيى السنوار.
وقال النائب الأول للرئيس: طريق المقاومة هو طريق الإسلام. الهدف هو تحرير القدس، وهذا سيحدث بالتأكيد بدماء هؤلاء الشهداء الأعزاء.
زار النائب الأول للرئيس الايراني، محمد عارف، مكتب حماس في طهران لتقديم التعازي باستشهاد يحيى السنوار.
وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان النائب الأول للرئيس للايراني إلى مكتب حماس في طهران لتقديم التعازي باستشهاد يحيى السنوار.
وقال النائب الأول للرئيس: طريق المقاومة هو طريق الإسلام. الهدف هو تحرير القدس، وهذا سيحدث بالتأكيد بدماء هؤلاء الشهداء الأعزاء.
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