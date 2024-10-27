نائب الرئيس الايراني: قتلة قوات جيشنا ومرتكبو الجريمة الارهابية في "تفتان" سينالون ردا مناسبا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أدلى عارف بهذه التصريحات في منشور على صفحته على إنستغرام اليوم الأحد، في إشارة إلى هجوم الكيان الإسرائيلي على إيران الذي أسفر عن استشهاد أربعة من قوات الجيش بالإضافة إلى هجوم إرهابي في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق البلاد، والذي أسفر عن استشهاد 10 من قوات الشرطة.

وكتب: "نحن جميعًا مسؤولون عن الدماء الطاهرة لشهداء الجيش والشرطة الأعزاء، ضحايا العدوان الصهيوني على الوطن والإرهاب الخبيث الذي هو أكبر عدو للإنسانية والحياة السلمية".

وشدد عارف: "بالتأكيد سيتلقى مرتكبو هاتين الجريمتين ردًا مناسبًا"، قائلا: "تحية لجنود الوطن وتعازينا لأسر هؤلاء الأحبة ولشعب إيران الصامد والصبور".

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