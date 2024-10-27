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٢٧‏/١٠‏/٢٠٢٤، ١٢:٢١ م

6 قتلى و50 إصابة من جنود الاحتلال بحادثة دهس بالقرب من مقر الموساد

6 قتلى و50 إصابة من جنود الاحتلال بحادثة دهس بالقرب من مقر الموساد

شاحنة دهست عشرات الأشخاص في تقاطع غليلوت بالقرب من مقر الموساد في تل أبيب، مما أسفر الى 6 قتلى و50 إصابة حتى الآن في هذه الحادثة.

أفادت وكالة مهر للأنباء أن بعض المصادر الناطقة بالعبرية قالت أن شاحنة دهست عشرات الأشخاص في تقاطع غليلوت بالقرب من مقر الموساد في تل أبيب، مما أسفر عن إصابة50 عسكريًا حتى الآن في هذه الحادثة، حيث أن حالة أكثر من 15 منهم حرجة.

ونقل اذاعة الجيش الاسرائيلي عن مصدر طبي أن ما لا يقل عن 50 مصابًا قد حصلوا على الإسعافات الأولية حتى الآن.

وقد أكدت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية أن جميع الجرحى في عملية الدهس هم من العسكريين في جيش الاحتلال الإسرائيلي، وأن عددًا من الجرحى لا يزالون تحت الشاحنة، ولم يتم تقديم المساعدة لهم، مما يشير إلى أن حالتهم حرجة.

هذا وأفادت قناة الجزيرة أن عدد القتلى في هذا الحادث ارتفع الى 6 أشخاص.

/يتبع/

رمز الخبر 1950055

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