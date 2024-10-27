وزير الخارجية الايراني: سنرد على العدوان الكيان الصهيوني في الوقت المناسب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أوضح المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإسلامي إبراهيم رضائي، مادار الحديث عنه خلال اجتماع اعضاء هذه اللجنة بعد ظهر اليوم (الأحد) مع وزير الخارجية عباس عراقجي.

وقال ابراهيم رضائي في حديث لوكالة تسنيم: "قدم السيد عراقجي في هذا اللقاء تقريراً عن آخر التطورات في المنطقة، بما في ذلك اوضاع المقاومة والعمل الشرير للكيان الصهيوني وكذلك رحلاته الأخيرة إلى بعض دول المنطقة".

ونقل رضائي عن وزير الخارجية الايراني قوله: "إن الكيان الصهيوني تلقى ضربة موجعة في عملية صادق 2 وأصابت 90% من الصواريخ الهدف، لكن الصهاينة حجبوا الأخبار".

وأكد المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان: "كذلك أشار السيد عراقجي إلى معنويات المقاومين وقال إن المقاومة تعرضت لضرب ولكن يتم إعادة بنائها، وان حزب الله لديه قاعدة شعبية ولا يمكن تدميرها".

وأضاف عراقجي حسب قول رضائي: "إن الكيان الصهيوني يسعى إلى توسيع نطاق الحرب ونحن نرد على أي هجوم وفقًا لذلك"، مؤكدا: "لا نريد الحرب، لكننا لا نهرب من الحرب ومستعدون لأي حرب".

وأوضح: "كما أدان وزير الخارجية العدوان الأخير للكيان الصهيوني على البلاد وأكد أن حق الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الرد على هذا الكيان محفوظ وأنها سترد عليه في الوقت المناسب".

وذكر رضائي أن عراقجي قدم أيضًا تقريرًا عن رحلته الأخيرة إلى قمة البريكس وقازان الروسية، وقال: "من القرارات الصحيحة جدًا لحكومة الشهيد رئيسي ووزارة الخارجية في عهد الشهيد أمير عبد اللهيان كان عضوية إيران في البريكس. وفي قمة البريكس الأخيرة، تقرر قبول الدول المتقدمة كشركاء".

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