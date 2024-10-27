السودان: العدوان الإسرائيلي علي ايران انتهاك سافر لسيادتها

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها أصدرت وزارة الخارجية لجمهورية السودان اليوم الاحد بيانا أدانت فيه عدوان الكيان الصهيوني المجرم على ايران فجر يوم السبت.

وجاء في نص البيان: "ترفض وزارة الخارجية العدوان الإسرائيلي علي الجمهورية الإسلامية الإيرانية، باعتباره انتهاكا سافرا لسيادة إيران، وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتهديدا خطيرا للسلم والاستقرار الدوليين".

وأضافت الخارجية السودانية في بيانها: "كما تدين الوزارة تواصل الإعتداءات على لبنان وسوريا، والعدوان الإسرائيلي المستمر علي الشعب الفلسطيني".

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