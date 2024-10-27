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٢٧‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٤:٤٣ م

العميد رادان: الهجوم على قوات الامن الداخلي مؤشر على هزائم العدو

العميد رادان: الهجوم على قوات الامن الداخلي مؤشر على هزائم العدو

اعتبر قائد قوى الامن الداخلي العميد احمد رضا رادان، جريمة اغتيال عدد من الجنود والكوادر الامنية في مدنية تفتان (بمحافظة سيستان وبلوشستان – جنوب شرقي البلاد)، انها تنبع من الهزائم والافلاس الذي يعاني منه الاعداء اليوم.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاء ذلك في رسالة عزاء بعث بها العميد رادان، اليوم الاحد، الى عائلات الشهداء من عناصر قوى الامن الداخلي الذين ارتقوا اثر الهجوم الارهابي بمدينة تفتان السبت.

وكتب قائد قوى الامن الداخلي في رسالته : لقد اوعز العدو الخاسئ والوضيع الى مرتزقته، وذلك بعد تكبده الهزائم العديدة، ان ينفذوا الاغتيالات ويرتكبوا الجرائم، مما ادى الى استشهاد اعزائنا وهم يقومون بواجبهم في خدمة المواطنين.

وتابع قائد قوى الامن الداخلي : ان دناءة ووحشية الارهابيين انكشفت بكل وضوح في هذه الجرائم، وانني اقسم بان ينال هؤلاء العقاب على ايدي قوات الشرطة الشرفاء والغيارى.

كما شدد العميد رادان، على متابعة الاجراءات، التي بدات منذ وقوع الجريمة، لتقصي اسبابها.

/انتهى/

رمز الخبر 1950063

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