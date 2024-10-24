العميد واحدي: ايران لم تكشف بعد عن الكثير من قدراتها وأسلحتها

وأفادت وكالة مهر للأنباء، قال العميد حميد واحدي، قائد القوات الجوية لجمهورية إيران الإسلامية، الذي يزور باكستان لحضورمناورات درع السند 2024 م : خلال الاجتماع مع المسؤولين العسكريين الباكستانيين، تم الاتفاق على زيادة التعاون بين البلدين في مجال التكنولوجيا الحديثة للطيران، بما في ذلك مجال الطائرات بدون طيار والسايبر؛ وستزيد إيران وباكستان تعاونهما الجوي الجديد.

وذكر أن قادة القوات الجوية للدول المشاركة ذكروا أن تواجد الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الوضع الراهن في هذا التمرين يظهر الثقة العالية بالنفس والاستعداد الكامل للقوات المسلحة الإيرانية للتعامل مع التهديدات.

وقال العميد واحدي، في إشارة إلى لقائه مع "الجنرال عاصم منير" قائد الجيش الباكستاني للتعاون الثنائي: باعتبار أن الدولة المجاورة لباكستان تمتلك قوة جوية حديثة ومتكاملة للغاية، وقد اتخذت إجراءات جيدة في هذا المجال. وفي المجال السيبراني، يمكن لإيران أن تتعاون مع باكستان في هذا المجال.

وأكد قائد القوة الجوية للجيش الإيراني على قوة الردع التي تتمتع بها القوات المسلحة ضد التهديدات الإقليمية: القوات المسلحة الإيرانية في جاهزية بنسبة 100٪ ونحن جنود ولاية الفقيه بكل قلوبنا ونحن فخورون بذلك.

وتابع موضحا: إن التلاحم بين القوات المسلحة بما فيها الجيش والحرس الثوري وقيادة الشرطة والباسيج، هو الرادع الرئيسي ضد التهديدات، ولكن على الأعداء أن يعلموا أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية قد وصلت إلى مستوى عال من التقدم. ولم تكشف بعد عن الكثير من قدراتها وأسلحتها.

وأكد العميد واحدي: إن إجراءات قائد الثورة القائد الأعلى للقوات المسلحة (دام ظله) هي أيضًا الدعم الروحي لجميع القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية، وتخلق التلاحم في البلاد وتعتبر قوة الردع الأساسية لإيران في مواجهة الأعداء.