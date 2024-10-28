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٢٨‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٩:٥٧ ص

المنتخب الایرانی للمصارعة الحرة تحت 23 عامًا یفوز ببطولة العالم

المنتخب الایرانی للمصارعة الحرة تحت 23 عامًا یفوز ببطولة العالم

فاز المنتخب الإيراني لأول مرة بلقب بطولة العالم للمصارعة الحرة تحت 23 سنة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها أقيمت منافسات بطولة العالم للمصارعة الحرة تحت 23 عاما في مدينة تيرانا الألبانية خلال الفترة من 25 إلى 27 اكتوبر الجاري.

وفي ختام المنافسات حصل كل من مهدي يوسفي في وزن 79 كغم، أمير حسين فيروزبور في وزن 92 كغم، وأمير رضا معصومي في وزن 125 كغم، على الميدالية الذهبية، ونال مهدي حجيلوئيان الميدالية الفضية في وزن 97 كغم، وحصل علي مؤمني في وزن 57 كغم، وإبراهيم خواري في وزن 61 كغم، وعباس إبراهيم زاده على الميدالية البرونزية في وزن 70 كغم.

وبهذه النتائج فاز المنتخب الإيراني بلقب البطولة لأول مرة في تاريخ منافسات العالم تحت 23 عاما.

واحتلت إيران المركز الأول بـ158 نقطة، واليابان في المركز الثاني بـ102 نقطة، وأذربيجان في المركز الثالث بـ100 نقطة.

/انتهى/

رمز الخبر 1950083

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