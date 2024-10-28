قائد الدفاع الجوي الايراني: استشهاد قواتنا خلال التصدي للعدوان الصهيوني ضاعف عزيمتنا للدفاع عن الوطن

وافادت وكالة مهر للأنباء، انه أصدر العميد قادر رحيم زاده، رسالة أعرب فيها عن تعازيه باستشهاد أربعة من قوات الدفاع الجوي إثر العمل الوحشي والعدواني للكيان الصهيوني.

وجاء في نص هذه الرسالة:

بسم الله الرحمن الرحيم

«وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ»

رجال الدفاع الجوي الشجعان، الذين يضحون بأنفسهم في معقل الشرف والدفاع عن سماء الوطن الإسلامي، من خلال أداء واجبهم العسكري، مستعدون دائماً للتضحية بحياتهم في سبيل الدين والحفاظ على أمن وسلام الأمة البطلة في وطننا الحبيب.

إنني على ثقة أن استشهاد أربعة من أحبائنا في التصدي للهجوم الجوي للكيان الصهيوني المجرم قد ضاعف من عزيمة وإصرار رجال الدفاع الجوي البواسل في الدفاع عن أجواء وطننا وان الرفاق الشجعان المخلصين والملتزمين في وحدات الدفاع الجوي في كافة أنحاء الوطن، ببركة دماء الشهداء الطاهرة، واستمرارا لهذا الطريق المشرق، على استعداد كامل لتنفيذ مهمتهم الخطيرة.

أبارك استشهاد زملائي الأعزاء الشهداء "حمزة جهانديده" و"محمد مهدي شاهرخي فر" و"سجاد منصوري" و"مهدي نقوي" للقائد الأعلى للقوات المسلحة، آية الله الخامنئي وشعب إيران البطل وأسر الشهداء وقادة ورفاق دفاعنا الجوي وأدعو لأسر الشهداء بالصبر والأجر العظيم من الله عز وجل.

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