لبنان... شهداء وجرحى في عدوان إسرائيلي على الجنوب والبقاع

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت مصادر مطلعة في جنوبي لبنان إنّ "فرق الدفاع المدني، والصليب الأحمر، يعملان على رفع الأنقاض بحثاً عن مفقودين في المبنى المدمر في صور".

وفي السياق، استشهد شخص وجرح 3 آخرون، بعدما استهدفت الطائرات الإسرائيلية حي السرايا القديمة في مدينة النبطية بغارة جوية أدّت إلى تدمير منازل ومبانٍ سكنية ومحال تجارية.

وكذلك، شنّ الطيران الإسرائيلي غارةً على المنطقة الواقعة بين بلدتي كفرتبنيت والنبطية الفوقا، وغارة أخرى على بلدة أرنون، وبلدة يحمر الشقيف في جنوبي لبنان، وفق الوكالة الوطنية للإعلام.

وأغار الطيران الإسرائيلي ليلاً على بلدة عين بعال ما أدّى إلى مجزرة حصيلتها 7 شهداء و24 جريحاً من بينهم ممرضة و3 مسعفين فيما لا تزال فرق الدفاع المدني والإسعاف الصحي تبحث لغاية صباح اليوم عن ناجين تحت الأنقاض بسبب تسجيل عدد من المفقودين، مع العلم أنّ المبنى المستهدف يعود للدفاع المدني التابع لجمعية كشافة الرسالة الإسلامية، وجمعية الرسالة للإسعاف الصحي.

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