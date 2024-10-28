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٢٨‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٥:٢٣ م

 لبنان: غارات متواصلة على مدينة صور

 لبنان: غارات متواصلة على مدينة صور

أفادت الوكالة اللبنانية للاعلام أن الطيران المعادي شن سلسلة غارات على مدينة صور.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، قالت قناة الميادين إن غارة من مُسيّرة استهدفت مدينة صور في الجنوب، مشيرة إلى تواصل الغارات على صور و جبل بلاط وزبقين وشعيتية والقليلة وزبقين وديرسريان.

وكان قد استشهد 7 لبنانيين وجرح آخرين، اليوم الاثنين، جراء قصف المقاتلات الحربية الإسرائيلية مبنى سكني في مدينة صور جنوب العاصمة اللبنانية بيروت.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام، إن طيران الاحتلال قصف مبنى في حي الرمل بمدينة صور جنوبي لبنان، ما أدى لاستشهاد 7 لبنانيين وإصيب آخرين بجراح متفاوتة.

ولفتت إلى أن الاعتداءات الإسرائيلية على قرى قضاءي صور وبنت جبيل، استمرت منذ ساعات الليلة الماضية وحتى صباح الإثنين.

وشن طيران الاحتلال الحربي غارة على مبنى في مدينة صور قرب مطعم “الجواد” ما أدى إلى وقوع شهداء وجرحى، بينما لا تزال فرق الدفاع المدني والإسعاف الصحي تبحث عن مفقودين بين الركام.

واستهدفت مدفعية الاحتلال، بلدات: عيتا الشعب ورامية والضهيرة والبستان وعيترون وكونين بعدد من القذائف المباشرة الثقيلة؛ دون وقوع إصابات واقتصرت على الأضرار المادية.

وسجلت أيضا غارات على بلدات: البازورية، معركة، محمية صور الطبيعية، شحور، طير دبا، وأطراف بلدة البرغلية.

/انتهى/

رمز الخبر 1950111

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