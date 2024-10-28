وزير الدفاع الایرانی: رممنا الأضرار الطفيفة الناتجة عن العدوان الصهيوني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية قال صباح يوم الاثنين خلال حفل افتتاح العام الدراسي الجديد للطلبة غير الإيرانيين في جامعة الدفاع الوطني العليا في طهران: "يجب على الدول الساعية إلى العدالة، سواء كانت مسلمة أو غير مسلمة، أن تركز على قواسمها المشتركة وتقويها باستخدام القوة العلمية".

وأشار العميد نصير زاده الى العدوان الذي قام به الكيان الصهيوني فجر يوم السبت الماضي وشدد: "لقد انتهك الكيان الصهيوني كافة القوانين الدولية وحقوق الإنسان والعدالة".

وأوضح وزير الدفاع الايراني: "في العدوان الأخير الذي قام به الكيان الصهيوني علينا، تعرضنا لأضرار طفيفة، لكنه قمنا على الفور بإصلاحها واستبدالها باستخدام معرفتنا وقوتنا العلمية".

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