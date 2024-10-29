أفلام "أسطورة" حزب الله تبثّ الرعب في قلوب الصهاينة

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلا عن الجزيرة بأنّ صواريخ حزب الله اللبنانية أثارت اهتماماً واسعاً، حيث أنّ قوات المقاومة في غزة كانت قد ابتكرت توقيعاً خاصاً يتمثّل في المثلثات الحمراء التي ظهرت في فيديوهاتها منذ بداية العدوان الإسرائيلي على القطاع. أما الآن، فقد استطاع حزب الله أن يبتكر خاصية فريدة من نوعها عبر نشر مقاطع توثّق لحظة سقوط صواريخه على الجنود الصهاينة.

وأضاف التقرير أن صواريخ ومسيّرات حزب الله المزودة بالكاميرات أصبحت موضوعاً ساخناً على وسائل التواصل الاجتماعي لدى المتابعين الناطقين بالعربية، حتى أن البعض أطلق عليها لقب "الأسطورة"، كونها تصور لحظات الجنود الصهاينة الأخيرة قبل تدميرهم.

ويؤكد المستخدمون أنهم في انتظار أحدث المقاطع المصورة التي ينشرها حزب الله لمسيّراته المزودة بالكاميرات، لكونها تبث الرعب بين الصهاينة. وأشاروا إلى أنّ تصنيع هذه الصواريخ يكلف ألف دولار فقط، في حين أن الغرب لو أراد تصنيعها وتسليمها للدول العربية لكان سيطلب مليارات الدولارات على أن يتم التسليم في عام ٢٠٢٨!

وأشاد المتابعون بدقة أسلحة حزب الله وقدرتها على تدمير الدبابات وناقلات الجنود التابعة للكيان الصهيوني.

/انتهى/