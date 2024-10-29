هجمات حزب الله على تجمعات الجنود الصهاينة وتصويت الكنيست على قانون ضد الأونروا

أفادت وكالة مهر للأنباء أن الليلة الماضية شهدت تصاعداً في الاشتباكات في لبنان، حيث نفذ حزب الله اللبناني ثلاث عمليات عسكرية ضد جيش الاحتلال. ووفقاً للتقارير الإخبارية، استخدم حزب الله طائرات مسيرة انتحارية لاستهداف تجمعات الجنود الصهاينة، وتشير الأدلة إلى إصابة إحدى الطائرات لقاعدة عسكرية في بلدة بلوم شمال فلسطين المحتلة.

من جانب آخر، أفادت قناة "الجديد" اللبنانية أن غارة صهيونية على حي آل بري في قرية تبنين قد تسببت بأضرار لمنزل عبد الله بري، نجل نبيه بري، رئيس مجلس النواب اللبناني. وكانت بعض المصادر المحلية قد أفادت سابقاً عن هجوم إسرائيلي بالقرب من منزل نبيه بري، إلا أن هذه المعلومات لم تؤكد بعد من مصادر لبنانية موثوقة.

وفي تطور آخر، صوت الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي لصالح قانون جديد يحظر أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في المناطق المحتلة منذ عام 1948، حيث تمت الموافقة على القانون من قبل 92 نائباً مقابل 10 نواب معارضين. وقد أدانت حركة حماس وأربع دول أوروبية، هي إيرلندا وسلوفينيا والنرويج وإسبانيا، هذا القانون، كما أعرب وزير الخارجية الأسترالي عن معارضته الشديدة للقرار.

وقد أعرب أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، عن رفضه لهذا القانون، مؤكداً أن قرار البرلمان الإسرائيلي يعد غير مقبول وله عواقب سلبية خطيرة على اللاجئين الفلسطينيين.

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