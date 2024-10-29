مسؤول بارز في النجباء يشرح مزاعم تسلل الجواسيس إلى حزب الله

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أفاد الموقع الإعلامي لمكتب حركة النجباء في الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن رئيس المجلس السياسي لحركة النجباء شرح الكثير من تطورات المنطقة في مقابلة مع احد القنوات العراقية.

ولكم فيما يلي أهم ما جاء في مقابلة الشيخ على الأسدي :

ان حضور الشيخ أكرم الكعبي أمين عام حركة النجباء في مؤتمر النجف الأشرف له سببان؛ أولاً، أهمية استشهاد السيد حسن نصر الله الذي كان شخصية عظيمة وأحد أعمدة المقاومة. ثانياً، تحدي العدو بمعنى أننا في بلدنا وبين أهلنا ولا نخشى الموت.

وأما التحنك (اسدال طرف العمامة على الكتف) الذي قام به الشيخ أكرم الكعبي خلال كلمته في ذلك المؤتمر يدل على العزيمة على الثأر لاستشهاد السيد حسن ومواصلة الجهاد في اتجاه تحرير فلسطين.

إن التواجد الميداني لقوات المقاومة العراقية في لبنان ليس موضوعا يمكنني التعليق عليه، لأن هذا الموضوع يتعلق بالقادة العسكريين وهم لا يخبرون مثل هذه الأمور السرية حتى لأقرب الناس. ولكننا في المقاومة العراقية نهاجم بشكل مستمر الأهداف الصهيونية التي يتم الإعلان عنها في البيانات الرسمية للمقاومة الإسلامية في العراق.

على الرغم من أن إسرائيل هي في الخط الأمامي لهذه الحرب، إلا أن أبعاد المعركة المستمرة هي أبعاد عالمية.

سألتني بلاسخارت (الممثلة الخاصة للأمم المتحدة في العراق): برأيك لماذا إسرائيل إنهزمت بهذا الشكل في السابع من أكتوبر؟ قلت لها: لقد كنت وزيرة للدفاع [في هولندا] من قبل ويجب أن تعرفي ذلك بشكل أفضل. أهل غزة لديهم إيمان قوي وهم الأصحاب الأصليون لهذه الأرض، بينما تجمع الصهاينة من مختلف أنحاء العالم ولم يريدوا أن يُقتلوا، فأنهزموا بسرعة.

إيران دافعت بصدق عن فلسطين، وحماس رأت ذلك. فصائل المقاومة العراقية لديها تنسيق واثق مع بعضها البعض، لكن ليس لديها تنسيق خاص مع الحكومة، لأن أمريكا تمنع الحكومة العراقية من القيام بدورها عبر الضغوط الاقتصادية. وغني عن القول أن هذه الحكومة كانت لها أفضل المواقف السياسية والإنسانية، وكانت نشطة للغاية في تقديم المساعدات الإنسانية للشعب اللبناني. في حين أن الحكومات العربية غير قادرة حتى على إدانة كيان الاحتلال شفهياً.

إن تسليط الضوء على الوجود المزعوم لجواسيس بين أعضاء حزب الله اللبناني هو جزء من الحرب النفسية التي يشنها الأعداء. الصهاينة تمكنوا من خلال الأدوات التكنولوجية واستخدام أقمار التجسس، من الحصول على معلومات مهمة عن حزب الله ووجهوا لها ضربات، ولكننا رأينا أن حزب الله بدا متماسكاً تماماً، وبعد استشهاد السيد حسن نصر الله، لم يضعف الوضع العسكري الميداني للحزب بل تم تعزيزه.

إن المزاعم حول انهيار حزب الله عسكرياً يضحكنا لأننا ندرك تماماً قوة بنيته. وسيواجه الأميركيون الكثير من المفاجآت في المستقبل، وما شاهدوه حتى الآن ليس سوى جزء بسيط من القوة العسكرية للمقاومة.

الإدعاءات الكاذبة التي نسمعها عن سوريا ينشرها الإسرائيليون ضمن الحرب النفسية. لقد كانت دمشق دائماً مع المقاومة، ولا تزال تفعل ذلك. بالطبع، من الطبيعي أنه بسبب الحرب الأهلية والعديد من المشاكل الاقتصادية، لم تتمكن من لعب دور بارز.

نحن نعمل في العراق وفق معادلة النصر؛ معادلة المقاومة والشعب والحكومة. ولذلك أعطينا الحكومة العراقية فرصة لإخراج القوات الأمريكية من البلاد. لكن الشيخ أكرم الكعبي أوضح أن هذه المهلة ستستمر لو لم تنتهك الولايات المتحدة خطوط المقاومة الحمراء؛ ومن بينها استخدام الأراضي العراقية وسماءها لمهاجمة دول مجاورة مثل الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وكذلك اغتيال شخصيات عراقية.

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