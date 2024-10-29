الرئيس الإيراني يهنئ رجب طيب اردوغان باليوم الوطني لتركيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وجه مسعود بزشكيان، في رسالة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أثناء تهنئته بحلول الذكرى الـ101 لتأسيس الجمهورية واليوم الوطني لتركيا، استعداد بلادنا لتعزيز العلاقات الثنائية والتعاون في إطار المؤسسات والآليات المتعددة الأطراف.

وأكد على حماية العلاقات الأخوية والودية بين إيران وتركيا باعتبارها دولتين كبيرتين وفعالتين خلال الوضع الحالي وبسبب إثارة الحرب من قبل الكيان الصهيوني وداعميه. مضيفا: لقد أصبحت دول المنطقة والعالم الإسلامي أكثر أهمية من أي وقت مضى، وسيؤدي تعزيز التشاور والتضامن والتعاون فيمابين إلى ترسيخ الاستقرار والأمن وزيادة التنمية والازدهار لكلا الدول والمنطقة.

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