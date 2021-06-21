الرئيس الصيني يهنئ نظيره الإيراني بفوزه بالإنتخابات

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) صرّحت بأن الرئيس الصيني "شي جين بينغ" أرسل تهانيه اليوم الاثنين إلى إبراهيم رئيسي لانتخابه رئيسا جديدا لإيران وقال إن الدولتين شريكتان استراتيجيتان.

واضاف: إن هذا العام هو عام الذكرى الخمسين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين الصين وإيران، واعلق أهمية كبيرة على تطوير العلاقات الصينية-الإيرانية.

واكد استعداده للعمل مع رئيسي لتعزيز التواصل الاستراتيجي والثقة السياسية المتبادلة، وتوسيع وتعميق نطاق التعاون المثمر للجانبين في مختلف المجالات بما يخدم مصلحة البلدين وشعبيهما.

يذكر ان آية الله ابراهيم رئيسي فاز في انتخابات الرئاسة الـ 13 التي جرت الجمعة الماضية 18 حزيران /يونيو بحصوله على اكثر من 17 مليونا و 900 الف صوت اي بنسبة نحو 62 بالمائة من اصوات الناخبين.

وصرح المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة في مؤتمره الصحفي اليوم الاثنين بان الرئيس المنتخب ابراهيم رئيسي تلقى خلال اليومين الاخيرين برقيات تهنئة من اكثر من 45 رئيس جمهورية ورئيس وزراء ووزير خارجية ومسؤولين كبار آخرين من مختلف دول العالم فضلا عن قادة وزعماء احزاب وفصائل المقاومة في المنطقة.

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