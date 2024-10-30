نفي الشائعات حول العلاقات بين إيران وسوريا

أفادت وكالة مهر للأنباء أن مكتب مستشار قائد الثورة الإسلامية في الشؤون الدولية أصدر بياناً حول انتشار بعض الشائعات المغرضة بشأن العلاقات بين إيران وسوريا وجاء نص البيان كالتالي:

"باسمه‌تعالى"

في الأيام الأخيرة، تم نشر أخبار ومعلومات كاذبة مجهولة المصدر على بعض قنوات التواصل الاجتماعي، منسوبة إلى الدكتور ولايتي، بهدف الإضرار بالعلاقات بين إيران وسوريا.

وبهذا نود إعلام الجميع أن هذه الأخبار والمعلومات المنشورة لا أساس لها من الصحة وهي مفبركة تماماً. إن الحكومة السورية حكومة ثورية، معادية للصهيونية، وتعد من الحلقات الرئيسية في سلسلة المقاومة، والدكتور بشار الأسد شخصية مؤثرة ومؤمنة بالمقاومة والصمود، خصوصاً في مواجهة الكيان الصهيوني. إن هذه الأخبار المختلقة لا أساس لها، وسيتم متابعة هذا الموضوع عبر الجهات المختصة."

/انتهى/