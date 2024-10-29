السفارة الإيرانية في سوريا تهنئ انتخاب الشيخ نعيم قاسم أميناً عاماً لحزب الله

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها هنأت السفارة الإيرانية في سوريا انتخاب الشيخ نعيم قاسم أميناً عاماً لحزب الله اللبناني.



وقالت السفارة الإيرانية في سوريا: "نهنئ تعيين سماحة الشيخ نعيم قاسم أميناً عاماً جديداً لحزب الله في لبنان خلفاً للشهيد السيد حسن نصر الله بمناسبة هذه المسؤولية المهمة".



وأضافت السفارة الايرانية: "نسأل الله تعالى الصحة والعافية والتوفيق لسماحة الشيخ في هذا الطريق الإلهي".



هذا واعلن حزب الله اللبناني اليوم الثلاثاء، في بيان ان مجلس الشورى في الحزب اختار سماحة الشيخ نعيم قاسم امينا عاما له خلفا لسماحة الشهيد السيد حسن نصرالله.



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