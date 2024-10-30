اللواء باقري: انتخاب الشيخ قاسم أمينا عاما لحزب الله يظهر قوة جبهة المقاومة وسيسرع انهيار "اسرئيل"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه بعث اللواء محمد باقري، رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة رسالة تهنئة، هنأ فيها انتخاب الشيخ نعيم قاسم، أميناً عاماً لحزب الله اللبناني.

وقال اللواء باقري: "أهنئ انتخاب فخامتكم التاريخي "أميناً عاماً لحزب الله اللبناني" في الظروف الخطيرة الحالية، والذي يعد مظهراً من مظاهر القوة والاستعداد والطاقة الصاعدة لجبهة المقاومة الأبية وحزب الله البطل، لتجاوز الأزمات والتغلب على العدو مصاص الدماء الصهيوني".

وأضاف: "إن الأمة الإسلامية والمجاهدين المؤمنين لتحرير القدس الشريف واثقون من أن الخليفة الصالح والشجاع لـ "سيد المقاومة الشهيد نصرالله" سيقود حزب الله البطل بقوة وثبات وسيظل كذلك مصدر عزة وعظمة وشرف لجبهة المقاومة الكبرى، خاصة في لبنان العزيز".

وتابع: "إن شاء الله، فإن هذا الاختيار المبارك سيجعل درع المقاومة والعزيمة لمقاتلي حزب الله أقوى وأكثر إشراقا في مواجهة جبهة الشر، وسيسرع من وتيرة انهيار الكيان الصهيوني المجرم والمزيف".

ودعا في الختام الله العلي القدير المزيد من الكرامة والنجاح لذلك العلامة المثقف والقائد الحكيم والشجاع في مواصلة مسيرة شهداء المقاومة، ولا سيما "السيد حسن نصر الله" دفاعاً عن الوطن وأرض لبنان و قضية فلسطين المظلومة.

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