جنتي يهنئ الشيخ نعيم قاسم بانتخابه امينا عاما لحزب الله

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان امين مجلس صيانة الدستور في الجمهورية الاسلامية الايرانية، آية الله احمد جنتي، هنأ في رسالة اليوم، الشيخ نعيم قاسم بانتخابه امينا عاما لحزب الله.

واعتبر جنتي هذا الاختيار دلالة على قوة صمود جبهة المقاومة وبمثابة رسالة للكيان الصهيوني المجرم غير الشرعي بأن راية الشرف والكرامة للمجاهدين في سبيل الله لن تسقط على الأرض أبدا.

وأضاف أن الاغتيال الجبان لشخصيات بارزة في جبهة المقاومة والهجوم الشرس والعدواني على إيران وكذلك الحادث الإرهابي في شرق البلاد، كل هذه حوادث مأساوية ولكن لا شك أن هذه الدماء البريئة التي تسفك على الأرض سترفع راية الكفاح ضد الظلم والصهاينة، وستسرع في تدمير الاستكبار العالمي.

أكد أن القوى المتغطرسة الراعية الرئيسية للجماعات الإرهابية والحكومات غير الشرعية ينتظرهم عقابا سيجعلهم يندمون.

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