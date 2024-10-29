ولایتی یهنئ الشیخ نعیم قاسم على تعیینه أمیناً عاماً لحزب الله

وأفادت وكالة مهر للأنباء بأن قال ولايتي في رسالته: "إن اختياركم، وأنتم الذين كنتم دائماً في طليعة النضال ضد الظلم والصهيونية، وتبذلون كل جهد لتحقيق مبادئ الإسلام السامية ودعم الشعب الفلسطيني المظلوم، يدل على أن قادة المقاومة، كما في الماضي، عازمون على الصمود والمقاومة في وجه الكيان الصهيوني الإجرامي وتحرير القدس الشريف."

وجاء في رسالته، أهنئكم على تعيينكم أميناً عاماً لحزب الله اللبناني، وهو تعيين يعكس استحقاقكم والتزامكم، مما يجعلكم الخيار الأمثل لخلافة شهيد المقاومة السيد حسن نصرالله. وأبعث بهذه التهنئة لكم ولإخوتنا في حزب الله لبنان، وللشعب الفلسطيني المظلوم، ولمحور المقاومة، سائلاً الله العلي القدير أن يمنحكم، أنتم الشخصية الشجاعة والمقدامة، وجميع قادة المقاومة، التوفيق في مواجهة الكيان الصهيوني الغاصب في هذا الظرف التاريخي الحساس.

وأضاف، بلا شك، اختياركم وأنتم دائماً في طليعة النضال ضد الظلم والصهيونية، وبذلتم كل جهد في سبيل تحقيق المبادئ السامية للإسلام ودعم الشعب الفلسطيني المظلوم، يدل على أن قادة المقاومة، كما في الماضي، عازمون على الصمود والنضال في مواجهة الكيان الصهيوني الإجرامي وتحرير القدس الشريف، وأن الطريق المضيء لشهيد المقاومة السيد حسن نصرالله وجميع المجاهدين في هذا السبيل سيستمر.

وتابع، إن التحولات السريعة وتعقيدات عالم الإسلام في المرحلة الحالية، ومحاولات الأعداء في حبك المؤامرات ضد الأمة الإسلامية، يجعل من تعزيز الوحدة بين المسلمين والتأكيد على التماسك والاتحاد أمراً لا غنى عنه.

وأعلن حزب الله، اليوم الثلاثاء، في بيان انتخاب سماحة الشيخ نعيم قاسم أميناً عاماً للحزب.