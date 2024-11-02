إهانة ماكرون للمقاومة الفلسطينية تثير غضب المغاربة

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن مصادر مغربية، أن هذه الوقفة الاحتجاجية نُظمت مساء الجمعة أمام البرلمان في العاصمة الرباط. وكان ماكرون، الذي زار المغرب خلال الأيام الماضية، قد وصف في خطاب له أمام البرلمان المغربي فصائل المقاومة الفلسطينية بأنها "وحشية"، وحمّلها مسؤولية أحداث السابع من أكتوبر، مبرراً جرائم إسرائيل بعبارة "الدفاع عن النفس".

وأدان المشاركون في الوقفة تصريحات ماكرون واعتبروها غير مقبولة ومرفوضة، مؤكدين تضامنهم مع أهالي غزة ولبنان الذين يتعرضون لاعتداءات من قبل الكيان الصهيوني. وبحسب تقرير وكالة "الأناضول"، رفع المحتجون شعارات مثل "الشعب يريد إلغاء التطبيع"، و"فلسطين أمانة والتطبيع خيانة"، و"من غزة إلى بيروت، ستبقى المقاومة حية".

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