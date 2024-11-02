غزة...84 شهيدا في مجزرتين نفذهما الاحتلال الاسرائيلي بالقطاع

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أوضح المكتب أن الاحتلال قصف عمارات سكنية تابعة لعائلتي شلايل والغندور يقطنها أكثر من 170 مدنيا، ما أدى لاستشهاد 84 بينهم أكثر من 50 طفلا، فضلا عن عشرات المصابين والمفقودين.

وتابع المكتب أن ذلك يأتي في إطار جريمة الإبادة الجماعية وجريمة التطهير العرقي وحرب الاستئصال المستمرة.

وأشار إلى أن ذلك يأتي بالتزامن مع عدم وجود طواقم للدفاع المدني أو الخدمات الطبية أو الطواقم الإغاثية، في ظل استهدافها وإخراجها عن الخدمة من قِبل الاحتلال الإسرائيلي منذ قرابة شهر كامل.

كما يأتي ذلك، وفق البيان، بالتزامن مع إسقاط الاحتلال المنظومة الصحية بمحافظة شمال قطاع غزة، وتدمير المستشفيات وإخراجها عن الخدمة.

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