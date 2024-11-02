مراسم اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار تقام غدا في كافة إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المجلس التنسيقي لمؤسسة الدعاية الإسلامية دعا الشعب الإيراني للمشاركة في مسيرات اليوم الوطني لمقارعة الإستكبار ضمن تجديد العهد مع قائدي الثورة وشهداء الثورة الإسلامية الكرام للتعبير عن دعمهم الكامل لصمود محور المقاومة وخاصة شعب وغزة المظلوم والبطل وحزب الله اللبناني في مواجهة الصهيونية العالمية وأميركا الشريرة.

وذكر البيان انه سيخرج الشعب الإيراني في كافة المحافظات غدا لأحياء اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار العالمي الذي يحمل شعار " أميركا محور الشر في العالم" الساعة التاسعة والنصف من صباح الغد الأحد.

/انتهى/