حرس الثورة: رد ايران على الكيان الصهيوني حتمي وسنستخدم عنصر المفاجأة في معاقبة العدو

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال المتحدث باسم حرس الثورة الاسلامية انها أظهرت وأثبتت عملية "الوعد الصادق" أنه على الرغم من امتلاكه كل التقنيات والأسلحة في العالم وافتخاره بدرعه الدفاعية وحلفائه، لم يكن الكيان الصهيوني قادرًا على الدفاع عن نفسه ضد الهجمات الصاروخية الإيرانية و90٪ من الصواريخ الـ 200 التي تم إطلاقها من ايران لقد تجاوز درع الدفاع العنكبوتي وأذل الكيان في العالم، كما أنه يخطئ في تقديره لقوة الشعب في الجمهورية الإسلامية.

واضاف العميد محمدعلي نائيني في مقابلة صحفية مع وكالة فارس للأنباء: "الأمر الأهم في الخطأ الحسابي هو أن الكيان الصهيوني يعتقد أن إيران تخشى المواجهة المباشرة والحرب العسكرية معه، ويترك الهجمات العسكرية دون رد".

واوضح: "لدى الصهاينة فرض خاطئ بأن الشعب الإيراني سئم المقاومة وأن الرأي العام في إيران لا يرحب بالحرب مع الكيان الصهيوني، أو أن مستوى الاستياء من نظام الجمهورية الإسلامية يصل إلى درجة يمكن أن يساعد الصهاينة في عملياتهم العسكرية والنفسية ضد إيران".

وتابع: "إن طريقة تفكير الكيان الصهيوني هذه ناجمة عن تواصله مع وسائل الإعلام المعارضة للجمهورية الاسلامية في الخارج وأصحاب المشاريع التخريبية، وهذا بالتأكيد أحد الأمثلة على سوء تقدير الكيان الصهيوني".

وشدد المتحدث باسم حرس الثورة: "أثبتت عملية "الوعد الصادق الأولى والثانية" التي قامت بها إيران أنها لا تخشى المواجهة المباشرة والرد العسكري على العدوان الصهيوني، وفي الوقت نفسه، تستخدم قوتها العسكرية ومعداتها بشكل جيد لمعاقبة المعتدي".

واشار الى انه يعتقد الكيان الصهيوني أن إيران سترد على عدوانه العسكري بنفس المستوى الذي تريده حكومة نتنياهو، بينما أظهرتإيران في العملية العسكرية الوعد الصادق بأنها ليست مستعدة للعب بالمستوى الذي يتوقعه الصهاينة".

وأضاف: "إيران قادرة على تغيير نظرة العدو بما يتماشى مع استراتيجية تأديب ومعاقبة المعتدي على الأمن القومي. والحقيقة أن الوعد الصادق 2 كان بداية قصة مفاجأة الصهاينة"، مبينا: "من الآن فصاعدا، ستستخدم إيران دائما عنصر المفاجأة في عملياتها ضد الصهاينة وستظهر أن نظام الحسابات لدى الصهاينة غير قادر على حساب تصرفات إيران".

وأكد العميد نايني: "أقول بوضوح وصراحة؛ سيتم الرد على العدوان الجديد للعدو بشكل حاسم وان الرد سيكون مدروسا وقويا وفوق مايتصوره العدو"، مضيفا: "على العدو ان يعلم أنه لا يستطيع أن يرتكب أي شر، وسوف يتلقى رد شره دون ادنى شك".

وخاطب المتحدث باسم حرس الثورة حلفاء الكيان الصهيوني وقال: "على أنصار الكيان الصهيوني أن يعلموا أيضاً؛ إن التصرف الأخير الذي قام به النظام الصهيوني شر جديد، ومن حق إيران الرد عليه...سنفهم بعون الله تعالى قوة مبادرة وإرادة الشعب الإيراني للعدو الصهيوني، ونوعية الرد في يدنا".

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