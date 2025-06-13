الحرس الثوري: استهدافنا مراكز صناعات عسكرية وقواعد جوية للاحتلال الصهيوني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، بأنه في أعقاب البيان الأول حول تنفيذ عملية "الوعد الصادق 3" الناجحة ضد المواقع الاستراتيجية للكيان الصهيوني، تُنشر فيما يلي تفاصيل هذه العملية لإطلاع الشعب الإيراني النبيل وأحرار العالم:

في هذه العملية، قامت الوحدات الصاروخية والطائرات المسيّرة التابعة لقوة الجو-فضاء في حرس الثورة، باستخدام مزيج من المنظومات الذكية والدقيقة، باستهداف مراكز عسكرية وقواعد جوية كانت منطلقًا للعدوان الإجرامي ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية. كما تم ضرب مراكز صناعية عسكرية تُستخدم في إنتاج الصواريخ والمعدات والأسلحة الحربية التي يستخدمها جيش الكيان الصهيوني في جرائمه ضد شعوب المنطقة المقاومة، ولا سيما شعب فلسطين وغزة المظلومة، إلى جانب أهداف عسكرية أخرى في عمق الأراضي المحتلة.

التقارير الميدانية، وصور الأقمار الصناعية، والتنصّت المعلوماتي تشير إلى إصابة عشرات الصواريخ الباليستية بدقة للأهداف الاستراتيجية. ولم ينجح العدو، رغم مزاعمه بشأن التصدي، في مواجهة موجات الهجمات الصاروخية للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

تأتي عملية "الوعد الصادق 3" استجابة لأمر قائد الثورة الإسلامية والقائد العام للقوات المسلحة (مد ظله العالي)، وتلبية لمطالب الشعب الإيراني الشريف، وتشكل جزءًا من الرد الإيراني على الدماء الطاهرة التي سُفكت.

وقد نُفذت العملية بقوة وبشكل هجومي ومنسق من قبل جميع أجهزة الدولة والقوات المسلحة الإيرانية، وتحمل رسالة واضحة مفادها أن أمن الجمهورية الإسلامية الإيرانية هو خط أحمر لقواتها المسلحة.