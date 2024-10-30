قطاع التعدين يصدر ما يزيد عن 6.3 مليار دولار من المنتجات في النصف الأول من العام الحالی

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تشير أداء التجارة الخارجية الإيرانية للمنتجات المعدنية والصناعات المعدنية من بداية أبريل إلى نهاية سبتمبر من هذا العام إلى تصدير 30 مليونًا و477 ألفًا و538 طنًا من مختلف منتجات قطاع التعدين والصناعات المعدنية بقيمة 6 مليارات و331 مليون دولار.

وبلغت كمية الصادرات خلال نفس الفترة من العام الماضي 30 مليونا و492 ألفا و125 طن بقيمة 6 مليارات و396 مليون دولار.

وتختلف إحصائيات الصادرات للأشهر الستة الأولى من هذا العام قليلاً عن رقم الفترة نفسها من عام2023. وكانت أكبر الصادرات في الأشهر الستة الأولى من العام الايراني الحالي مرتبطة بسلسلة إنتاج ثلاثة منتجات هي الصلب والألومنيوم والنحاس، بلغت 15,855,397 طناً بقيمة أربعة مليارات و882 مليون دولار.

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