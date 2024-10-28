انتاج النفط الايراني ينمو بنسبة 8 بالمئة

وأفادت وكالة مهر للانباء، ان وزارة النفط للجمهورية الاسلامية الايرانية، اعلنت نمو إنتاج إيران من النفط الخام ومكثفات الغاز في الربع الثالث من عام 2024، بواقع أكثر من ثمانية بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وحسب اعلان وزارة النفط نقلا عن التقرير الصادر عن الأمانة العامة لمنظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، فإن إيران أنتجت 3 ملايين و 316 ألف برميل من الخام في ايلول/سبتمبر، اي بزيادة 21 ألف برميل عن آب/أغسطس 2024.

وبحسب تقرير أوبك ايضا، فقد حلت السعودية في المرتبة الاولى بإنتاج يومي وقدره 8 ملايين و971 ألف برميل، وصنف العراق في المرتبة الثانية بإنتاج يومي بلغ 4 ملايين و 112 ألف برميل، بينما حافظت إيران على مرتبتها الثالثة من الانتاج في هذه المنظمة، بواقع 3 ملايين و316 برميلا يوميا.