بصلية صاروخية.. حزب الله يقصف قاعدة "مسغاف" وشركة ألتا للصناعات العسكريّة في حيفا

وأفادت وكالة مهر للانباء، انه قالت المقاومة الإسلامية في لبنان، في بيان لها دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‌‏‌‌‏وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 02:00 من بعد ظهر يوم السبت 02-11-2024، وللمّرة الأولى، الفوج اللوجستي الإقليمي في قاعدة "مسغاف" شمال شرق مدينة حيفا بصلية صاروخيّة.

وفي بيان آخر قالت، دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‌‏‌‌‏وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 02:00 من بعد ظهر يوم السبت 02-11-2024 شركة ألتا للصناعات العسكريّة شمال شرق مدينة حيفا بصلية صاروخيّة.