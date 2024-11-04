حزب الله يستهدف قاعدة ميرون ومستوطنات "اييليت هشاحر" و"شاعل" و"حتسور" و"دلتون"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان في بيان لها قالت المُقاومة الإسلاميّة في لبنان، دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، وفي إطار التحذير الذي وجّهته المقاومة الإسلامية لعددٍ من مستوطنات الشمال، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 12:05 من منتصف ليل الأحد - الإثنين 04-11-2024 مستوطنة "اييليت هشاحر" بصلية صاروخيّة.

وفي بيان آخر قالت، دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه وفي إطار التحذير الذي وجّهته المقاومة الإسلامية لعددٍ من مستوطنات الشمال، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 12:07 من منتصف ليل الأحد - الإثنين 04-11-2024 مستوطنات "شاعل" و "حتسور" و "دلتون" بصلية صاروخيّة.

وفي بيان آخر قالت، دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 12:07 من منتصف ليل الأحد - الإثنين 04-11-2024 وحدة المراقبة الجويّة في قاعدة ميرون بصلية صاروخيّة.

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