حزب الله يكشف منشأة "عماد 5": لن نترك الساح .. لن نُسقِط السلاح + فيديو

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه بثّ الإعلام الحربي للمقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله، الأحد، فيديو بعنوان "لن نترك الساح ... لن نُسقِط السلاح"، يستعرض منشأة "عماد 5" التي تختزن قدرات صاروخية للحزب.

وعرضت المقاطع المصوّرة مجاهدين من حزب الله داخل منشأة تحت الأرض، لتظهرهم يجهزون صواريخ نوعية بما يسمح بإطلاقها من مرابطها في المنشأة.

وجاءت في الفيديو كلمات للشهيد السيد حسن نصر الله، وقوله: "نحن هنا لا يمكن أن نترك، ولا يمكن أن نخاف، ولا يمكن أن نستسلم، نحن هنا لن نترك السّاح، ولن نسقط السلاح".