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٠٣‏/١١‏/٢٠٢٤، ٩:٥٦ م

السفارة الايرانية في برلين تعلن اتخاذ التدبير اللازمة لتقديم الخدمة القنصلية لرعاياها

السفارة الايرانية في برلين تعلن اتخاذ التدبير اللازمة لتقديم الخدمة القنصلية لرعاياها

اعلنت سفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية لدى المانيا، عبر بيانها الصادر اليوم الاحد انها ماضية اتخاذ التدابير اللازمة لتقديم الخدماا القنصلية الى الرعايا الايرانيين؛ مردفة انها ستقدم التفاصيل في هذا الخصوص قريبا.

وافادت وكالة مهر للأنباء، ان سفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية لدى المانيا، قالت في بيانها الصادر اليوم الاحد : نحن ماضون في تدابيرنا اللازمة من اجل تقديم خدماتنا القنصلية الى الرعايا الايرانيين؛ مردفة انها ستقدم التفاصيل في هذا الخصوص قريبا.

واضاف هذا البيان : بعد قرار المانيا القاضي بتعطيل قنصليات الجمهورية الاسلامية في مدن برلين وهامبورغ وميونيخ، تواصل السفارة، من خلال التنسيق مع وزارة الخارجية في طهران، متابعاتها واتخاذها التدابير اللازمة بهدف تسخير جميع الطاقات للتحقق من مواصلة الخدمات القنصلية الى اعزائنا المواطنين.

واعلن المركز الإعلامي للسلطة القضائية الايرانية، تنفيذ حكم الاعدام في المدان جمشيد شارمهد، متزعم زمرة "تندر" الإرهابية، فجر يوم الاثنين 28 تشرين الاول الماضي، وذلك بعد الإجراءات القانونية والموافقة النهائية على هذا الحكم لدى المحكمة العليا في البلاد.

وعلى خلفية ذلك، اتخذت برلين موقفا تدخليا عبر ايقافها نشاط القنصليات الايرانية في المدن الالمانية الثلاث.

رمز الخبر 1950335

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