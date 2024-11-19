القضاء الايراني: ألمانيا كانت على علم بالموت الطبيعي للارهابي "جمشيد شارمهد"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال المتحدث باسم السلطة القضائية الايرانية، اصغر جهانغير في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء: "استند الإشعار الصادر عن المركز الإعلامي للسلطة القضائية بشأن وفاة جمشيد شارمهد إلى تلخيص التعليقات التي أدلت بها السلطات المختصة".

وأضاف: "لم نلمس أي شيء غير واقعي في هذا البيان. وفور وفاة هذا الإرهابي المحكوم عليه بالإعدام، تم الإعلان عن تفاصيل وفاته عبر الجهات القانونية ووزارة الخارجية في الوقت نفسه، وتم التأكيد على أنه توفي وفاة طبيعية".

وصرحت جهانغير: "انها علمت الحكومة الألمانية بالوفاة الطبيعية لهذا المدان في الوقت المحدد"، مبينا: "إن الإجراءات اللاحقة التي اتخذتها الحكومة الألمانية ضد إيران كانت في الأساس محاولات تضليلية وغير مقبولة".

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