حرس الحدود الايراني يضبط كمية من السلاح والمخدرات في سيستان وبلوشستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان قائد قوات حرس الحدود الايراني "العميد احمد علي كودرزي"،لفت في تصريح له اليوم الاثنين، ان هذا الانجاز تحقق من خلال عمليات استخباراتية وامنية، ومواجهات مسلحة بين القوات الامنية وعناصر مسلحة كانت بصدد تهريب هذه الكمية من المخدرات الى وسط البلاد.

واوضح قائد قوات حرس الحدود الايراني، ان القوات الامنية تمكنت، بواسطة هذه العمليات، من القبض على 4 مهربين، وضبط طن واحد و436 كغم من المخدرات بمختلف انواعها، فضلا عن مصادرة كمية ملفتة من السلاح والاعتدة العسكرية التي كانت في حوزة المهربين.