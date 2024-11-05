قيادي بارز في النجباء: على الأمريكان أن يخرجوا من العراق وفق الجدول الزمني أو تحت ضغط النار

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أفاد الموقع الإعلامي لمكتب حركة النجباء في الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن رئيس المجلس السياسي للحركة في مقابلة مع مجلة "نيوزويك" الأمريكية أجاب على سؤال حول رد النجباء على استغلال الأجواء العراقية من قبل الكيان الصهيوني لإستهداف إيران، موضحا اولاً، أن الرد سيكون من المقاومة الاسلامية وليس فقط من حركة النجباء، ثانياً أن المعلومات التي حصلنا عليها تؤكد أن الكيان استخدم الاجواء السورية والأردنية والسعودية في هذا الهجوم وأنه استخدم صواريخ بالستية من الأراضي الفلسطينية وأغلبها أسقطت وشاركت عشر او عشرين مقاتلة في العملية فقط والضربة كانت هزيلة جدا.

وأكد الشيخ علي الأسدي على أنه اذا ثبت لدينا أن الأمريكي سمح للكيان باستخدام الاجواء العراقية سوف نرد على القواعد الأمريكية.

وحول الجدول الزمني لخروج القوات الأمريكية من العراق، صرح الأسدي: نحن لانثق بكلام واتفاقيات القوات الامريكية المحتلة وكذلك مواعيدها، لكن نحن فسحنا المجال الى الدبلوماسية العراقية لأجل اخراج القوات الامريكية من أرض العراق. وإذا لم تلتزم أمريكا بالتوقيتات، سوف تخرج ذليلة تحت ضربات ونيران المقاومة الاسلامية في العراق.

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