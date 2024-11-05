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٠٥‏/١١‏/٢٠٢٤، ٨:٤٦ م

بقائي: إيران وباكستان تؤكدان على تعزيز العلاقات الثنائية

بقائي: إيران وباكستان تؤكدان على تعزيز العلاقات الثنائية

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية ان تعزيز العلاقات الايرانية الباكستانية في مجالات الاقتصاد والتجارة والطاقة وتحسين أمن الحدود ومكافحة الإرهاب ضرورة يؤكد عليها الجانبان.

وافادت وكالة مهر للأنباء، نشر إسماعيل بقائي تدوينة في الفضاء الإلكتروني وكتب: أجرى وزير الخارجية الايراني عراقجي محادثات شاملة ومفيدة وعميقة للغاية مع مسؤولين سياسيين وعسكريين رفيعي المستوى في باكستان (رئيس الوزراء شهباز شريف ووزير الخارجية محمد إسحاق دار و القائد العام للجيش عاصم منير) حول العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية.

رمز الخبر 1950418

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