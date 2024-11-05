بقائي: إيران وباكستان تؤكدان على تعزيز العلاقات الثنائية

وافادت وكالة مهر للأنباء، نشر إسماعيل بقائي تدوينة في الفضاء الإلكتروني وكتب: أجرى وزير الخارجية الايراني عراقجي محادثات شاملة ومفيدة وعميقة للغاية مع مسؤولين سياسيين وعسكريين رفيعي المستوى في باكستان (رئيس الوزراء شهباز شريف ووزير الخارجية محمد إسحاق دار و القائد العام للجيش عاصم منير) حول العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية.