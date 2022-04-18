خطيب زاده: الإفراج عن الارصدة الايرانية المجمدة لاعلاقة لها بأي دولة ثالثة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية سعيد خطيب زاده صباح اليوم (الاثنين) في مؤتمر صحفي، أثناء تهنئته بيوم الجيش الايراني: إن حياة وممتلكات وشرف هذا البلد تحت حماية هؤلاء الأحباء.

وشدد خطيب زاده على أن الإفراج عن موارد الشعب الإيراني وعودة الأموال الإيرانية إلى البلاد لا علاقة له بأي دولة ثالثة: " أن الحكومة الأمريكية تحاول التدخل في أي قضية تتعلق بإيران وهذه القضية تدل على ان ( الحكومة الأمريكية) بعيدة كل البعد عن ادعاءات السيد بايدن.

وأشار المتحدث باسم السلك الدبلوماسي على أن "ما تجري مناقشته في فيينا يتوافق مع جميع بنود الاتفاق النووي ولن يطرأ أي تغيير في مفاد الاتفاق النووي".

رسالة "أمير عبداللهيان" إلى الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي

وردا على الهجوم العسكري الصهيوني على المسجد الأقصى قال خطيب زاده: "مرة أخرى شهدنا تدنيس المسجد الأقصى والكيان الصهيوني الوهمي يهاجم المصلين والصائمين ويصيب العديد من الناس".

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية: "عملية تطبيع قادة بعض الدول العربية والإسلامية مع هذا الكيان جعلهم أكثر عدوانية من أجل توسيع فظائعهم". وقد اتخذت إيران، رغم إدانتها الشديدة، إجراءات على مستوى منظمة التعاون الإسلامي ووزراء الدول الإسلامية، كما بعث السيد أمير عبد اللهيان برسالة إلى الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي.

وقال خطيب زاده: "في الأيام المقبلة سنواصل هذه العملية، لأن الكيان الصهيوني المسرف والخالق للأزمات، لن يوقف هذه الأعمال إلا برد قوي".

يجب أن يكون السفير الأوكراني على علم بموقف حكومته

وردًا على تصريحات السفير الأوكراني في طهران، قال خطيب زاده: "على السفير الأوكراني قراءة تغريدة وزير الخارجية الأوكراني مرة أخرى لفهم مواقف حكومته".

وبشأن العلاقات الإيرانية العراقية، قال المتحدث باسم وزارة خارجية بلادنا: "هناك العديد من القضايا الثنائية الدولية والإقليمية في العلاقات الإيرانية العراقية". بطبيعة الحال، في مجال العلاقات الثنائية، يعد خط سكة حديد الشلامجة أحد الموضوعات التي يتم بحثها في اللجنة المشتركة.

وأضاف خطيب زاده : "كما يتم متابعة بعض المشاريع المشتركة ومنها إصدار التأشيرات لمواطني البلدين". وان "العراق ايضا له دور مهم يلعبه في المنطقة خاصة في الحوار الايراني السعودي".

وتابع القول المتحدث باسم وزارة الخارجية: "زيارة وزير الخارجية العراقي لطهران كانت أيضا في هذا الصدد وطهران قلقة من وجود بعض الأطراف الثالثة في العراق، وتم نقل الآراءها الى فؤاد حسين".

وقال خطيب زاده ردًا على تدنيس القرآن في السويد: "ما حدث في السويد كان مؤسفا للغاية. كما ان الجمهورية الإسلامية الايرانية تدين بشدة إهانة القرآن الكريم، وتكرار هذه القضية من قبل المواطنين السويديين أمر مؤسف للغاية. و"نحن ننتظر من الحكومة السويدية أن تضع حدا لانتهاك حرية التعبير وإفساح المجال لحرية التعبير.

يتبع....