المقاومة الإسلامية في العراق تهاجم هدفا حيويا في الأراضي المحتلة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال جيش الاحتلال إنه اعترض طائرة مسيرة دخلت الأراضي الإسرائيلية من الشرق، مما أدى لانطلاق صفارات الإنذار في منطقة وادي عربة الممتدة من البحر الميت إلى إيلات الساحلية المطلة على البحر الأحمر.

وكانت المقاومة الإسلامية في العراق أعلنت أمس الثلاثاء في بيان أن "مجاهديها هاجموا هدفا حيويا في أم الرشراش (إيلات) المحتلة".

ودعما للمقاومة في قطاع غزة، تشن المقاومة الإسلامية في العراق منذ أشهر هجمات عدة بالصواريخ والمسيّرات على أهداف إسرائيلية بينها إيلات (جنوب)، وواصلت هجماتها مع توسيع تل أبيب حربها لتشمل لبنان.

وبدعم أميركي، يستمر العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة برا وجوا وبحرا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وقد ارتفعت حصيلة الشهداء حتى الآن إلى أكثر من 43 ألفا و380 شهيدا، معظمهم من الأطفال والنساء، في حين بلغ عدد الجرحى أكثر من 102 ألف و300 مصاب، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

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