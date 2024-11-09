عراقجي يلتقى مع وزير المالية السوداني في طهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى السيد عباس عراقجي ظهر اليوم السبت مع جبريل إبراهيم محمد فضيل، وزير المالية والتخطيط الاقتصادي في جمهورية السودان، الذي سافر إلى إيران للتشاور مع سلطات بلادنا حول القضايا الثنائية والعلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين.

والجدير ذكره انه التقى وزير المالية والتخطيط الاقتصادي بجمهورية السودان، الذي غادر إلى طهران على رأس وفد اقتصادي، بنظيره الايراني مساء الأربعاء.

وفي هذا اللقاء، أعرب الجانبان، عن ارتياحهما لعودة العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية بين البلدين.

وأكد الطرفان في هذا الاجتماع على استعداد حكومتي إيران والسودان لتوسيع العلاقات الثنائية.

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