بزشكيان: ايران تعتمد على قوتها الداخلية وشعبها العظيم ولا يهمنا من فاز بالانتخابات الامريكية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الرئيس الايراني، مسعود بزشكيان، اكد اليوم الخميس، انه لن يشكل فرقا أبدا بالنسبة لنا من فاز في الانتخابات الأمريكية، لأن بلدنا ونظامنا يعتمد على قوته الداخلية وشعبه العظيم.

واضاف: على أي حال لن يكون لدينا نظرة منغلقة ومحدودة في توسيع علاقاتنا مع الدول .

وتابع: لقد جعلنا من أولوياتنا تطوير العلاقات مع الدول الإسلامية ودول الجوار، ونؤمن إيمانا عميقا بخلق الوحدة والتماسك بين الدول الإسلامية، ونؤمن أنه لو كانت جميع دول العالم الإسلامي إخوة وحلفاء لما تجرأ الكيان الصهيوني على استباحة دماء واراضي الشعب في فلسطين ولبنان .