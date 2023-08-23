اللواء باقري: تواجد الأجانب في المنطقة سيسبب التوتر والصراع

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد اللواء محمد باقري في اتصال هاتفي مع الجنرال ذاكر حسنوف على تطوير العلاقات الدفاعية والعسكرية الثنائية و التعاون بين البلدين.

وأشار رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة، في إشارة إلى الاتفاقيات القيمة في السنوات الماضية بين القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية وأذربيجان، إلى: مستوى التعاون والتواصل والتفاعل بين القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية وأذربيجان.

وقال إن البلدين يتقدمان في كافة المجالات، ونؤمن أن القوات المسلحة يمكن أن تصبح عامل تعزيز وصداقة وأخوة بين البلدين.

وأعلن اللواء باقري الاستعداد الكامل للقوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية للمشاركة في اللجنة العسكرية المشتركة في باكو وأوضح أن: تحقيق الأمن والسلام في الحدود المشتركة لا يمكن تحقيقه إلا من خلال التعاطف والوحدة بين الدول المتجاورة. مضيفا انه أصبح تواجد الأجانب في المنطقة يسبب التوتر والصراع.

وفي هذه المحادثة، أعلن وزير الدفاع لجمهورية أذربيجان الاستعداد الكامل للقوات المسلحة لهذا البلد فيما يتعلق بتحسين مستوى التعاون العسكري والدفاعي الثنائي وقال: نحن نعتبر دائماً جمهورية إيران الإسلامية دولة صديقة.

ونرحب بالتعاون العسكري في كافة المجالات، وإن شاء الله سنتمكن من استضافة الوفد الإيراني في اللجنة العسكرية المشتركة في باكو في المستقبل القريب.

وفي نهاية هذه المحادثة الهاتفية دعا الجنرال ذاكر حسنوف رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء باقري لزيارة أذربيجان.

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