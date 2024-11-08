حرس الثورة يعلن مقتل 4 إرهابيين في محافظة سيستان وبلوشستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن العميد أحمد شفائي: استمرارًا لمناورة الشهداء الأمنية العملياتية لمقر القدس للقوات البرية لحرس الثورة في محافظة سيستان وبلوشستان، في مواجهة الإرهابيين المرتزقة المتغطرسين العالميين في عموم منطقة مدينة راسك عن مقتل 4 إرهابيين عند وصولهم الى ايران.

وأضاف: تم في هذه العملية الناجحة الاستيلاء على سيارة وكمية كبيرة من الأسلحة والذخائر وما زالت الجهود مستمرة لملاحقة بقية هذه المجموعة الإرهابية وتدميرها.

وأوضح شفائي: كما استشهد في هذه العملية أحد قوات حرس الثورة الاسلامية.

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