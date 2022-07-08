قوات حرس الثورة الاسلامية تعلن عن تدمير خلية إرهابية مسلحة في شمال غرب البلاد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن العلاقات العامة لمقر حمزة سيد الشهداء (س) التابعة لقوات حرس الثورة الاسلامية، أعلنت عن تدمير خلية إرهابية في شمال غرب البلاد.

نص البيان فيما يلي:

بسم الله الرحمن الرحيم

بعون الله تعالى تم تدميرخلية ارهابية مسلحة كانت تنوي التسلل من الحدود الشمالية الغربية وتنفيذ عمليات تخريبية داخل البلاد، تعرضت هذه الخلية لكمين من قبل جنود مقرحمزة سيد الشهداء(س) على حدود مدينة سلماس بمحافظة أذربيجان الغربية الذي تم القبض عليهم من قبل القوات البرية للحرس الثورة الاسلامية الايرانية.

في هذه العملية الناجحة، تم تدمير الخلية الإرهابية بالكامل ووقعت الكثير من المعدات والذخيرة في أيدي المقاتلين الإيرانيين.

وتجدر الإشارة إلى أنه لم يلحق ضرر بالقوى الداخلية في هذه العملية.

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