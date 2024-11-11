رئيس السلطة القضائية: العدو يتآمر لزعزعة الأمن الداخلي وخلق حالة من انعدام الأمان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن رئيس السلطة القضائية الإيرانية محسني ايجيء اوضح خلال جلسة المجلس الأعلى للسلطة القضائية اليوم، أن العدو يتآمر ويقوم بعمليات الاغتيال أكثر من أي وقت مضى ويسعى على المختلف الجيهات لزعزعة الأمن الداخلي وخلق حالة من إنعدام الأمان في البلاد.

ولفت إلى أن الاعتماد على القدرات والامكانيات المحلية أحد المتطلبات لتعزيز الأسس الاقتصادية للبلاد وتحقيق قفزات إنتاجية موضحا ان ربط المشاكل الاقتصادية بالخارج والنظر والانتباه إلى من سيفوز في انتخابات دولة معينة او من سيأتي ومن سيغادر لن يجلب لنا سوى تضييع الوقت والتأخير.

وحول مواصلة الكيان الصهيوني لجرائمه وعمليات الإبادة الجماعية في غزة قال إن الكيان لصهيوني الظالم في ظل الدعم الشامل من الدول الغربية المتغطرسة وتقاعس الدول الإسلامية وعدم تحركها يواصل ارتكاب كافة أنواع الجرائم في غزة ولا يرحم حتى خيام الفلسطينيين ويقصف هذه الخيام بمنتهى الوحشية والغطرسة.

وتابع لذلك يقع على عاتق كل شعوب واحرار العالم حمل ثقيل أمام جرائم وفظائع الصهاينة الذين لا يعيرون اي اهتمام لكافة القوانين والمبادئ الإنسانية والدولية.

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