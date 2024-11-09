  1. الاقلیمیة
  2. دول الجوار
٠٩‏/١١‏/٢٠٢٤، ٧:٤٧ م

العراق: المرحلة الاولى من انسحاب القوات الامريكية تنتهي في سبتمبر 2025

العراق: المرحلة الاولى من انسحاب القوات الامريكية تنتهي في سبتمبر 2025

أكد المتحدث باسم الحكومة العراقية "باسم العوادي"، أن المرحلة الأولى لانسحاب القوات الأميركية من اراضي البلاد، ستنتهي بحلول شهر سبتمبر من العام 2025م.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان المتحدث باسم الحكومة العراقية "باسم العوادي"، قال في تصريح له اليوم السبت : لدى الحكومة العراقية اتفاق سمي "إنهاء مهمة التحالف الدولي المشترك"، بني على أساس لجنة رفيعة المستوى اجتمعت عدة مرات على مستوى العام الحالي.

وأوضح المتحدث باسم الحكومة العراقية، أن اللجنة توصلت إلى نتيجة بعيداً عن أي ظرف أو ضغط سياسي.

وتابع، أنه "تم التوصل إلى اتفاق مرض للطرفين، وحاز على موافقة الولايات المتحدة"؛ مشيرا إلى، أن "المرحلة الأولى من الانسحاب ستنتهي في سبتمبر 2025، والمرحلة الثانية تبدأ من سبتمبر 2025 وتنتهي في سبتمبر 2026م".

رمز الخبر 1950564

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات