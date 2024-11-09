العراق: المرحلة الاولى من انسحاب القوات الامريكية تنتهي في سبتمبر 2025

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان المتحدث باسم الحكومة العراقية "باسم العوادي"، قال في تصريح له اليوم السبت : لدى الحكومة العراقية اتفاق سمي "إنهاء مهمة التحالف الدولي المشترك"، بني على أساس لجنة رفيعة المستوى اجتمعت عدة مرات على مستوى العام الحالي.

وأوضح المتحدث باسم الحكومة العراقية، أن اللجنة توصلت إلى نتيجة بعيداً عن أي ظرف أو ضغط سياسي.

وتابع، أنه "تم التوصل إلى اتفاق مرض للطرفين، وحاز على موافقة الولايات المتحدة"؛ مشيرا إلى، أن "المرحلة الأولى من الانسحاب ستنتهي في سبتمبر 2025، والمرحلة الثانية تبدأ من سبتمبر 2025 وتنتهي في سبتمبر 2026م".